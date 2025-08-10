Maspero esalta Mandragora: "Sa fare gol come me. Può giocare in qualsiasi modulo"

Ospite dei taccuini di Tuttosport, Riccardo Maspero ha risposto anche a una domanda su chi potrebbe essere, ad oggi, un giocatore in cui si rivede. L'ex viola e Torino non ha esitato nel rispondere: "Penso a Rolando Mandragora. Ha qualità, talento e mezzi offensivi importanti. Sa anche fare gol come me. Io quando ero un giovane venivo schierato a centrocampo perché nessuno se la sentiva di farmi giocare da trequartista, mi ritenevano troppo junior per una responsabilità così. Oggi è cambiato tutto. Mandragora ha l'intelligenza tattica per agire in qualsiasi posizione a centrocampo e con qualsiasi modulo".