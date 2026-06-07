Mareggini sicuro: "Il vero De Gea è quello dello scorso anno. Un lusso averlo a Firenze"

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L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha lungamente parlato del futuro di David De Gea, che sembra poter essere lontano da Firenze: "Per me è un lusso avere De Gea alla Fiorentina. È un portiere da grande squadra, lo dimostra il fatto che lo vuole la Juventus. Se poi la gente preferisce discutere dei suoi problemi con le palle alte, forse se ne intende poco". Sul rendimento altalenante dello spagnolo nell'ultimo anno Mareggini ha aggiunto: "È stato altalenante lui, o la squadra completamente disorganizzata? lo dico che non c'era mai un assetto difensivo stabile.

Non lo voglio assolvere, ma per un portiere è fondamentale avere dei riferimenti. Se avessi le gomme lisce sull'asfalto bagnato non andresti lontano. I suoi problemi derivano dalle sviste aeree di Comuzzo, dagli svarioni di Pongracic a cui serviva il motorino per rientrare.." L'ex portiere viola poi non ha dubbi sul quale sia la versione reale di De Gea: "La verità è che se i viola non si fossero ritrovati in fondo alla classifica non saremmo qui a parlare. Il vero De Gea è quello dell'anno scorso".