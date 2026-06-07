Inizia l'era Grosso a Firenze: per Repubblica domani ci sarà l'annuncio ufficiale
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Si alza il sipario sulla stagione 2026-2027 in casa Fiorentina, con la partenza della stagione che di fatto avverrà domani, con Paratici impegnato in America nel primo incontro di persona con il presidente Giuseppe B. Commisso e con Grosso in panchina, pronto, dopo essersi liberato dal Sassuolo, a diventare il nuovo tecnico viola. Il nuovo allenatore firmerà un contratto biennale, fino al 2028, con opzione per un terzo anno e guadagnerà 1,2 milioni a stagione. L’annuncio, rivela La Repubblica, arriverà con ogni probabilità domani, contestualmente al viaggio negli States del ds Paratici e del dg Ferrari.
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