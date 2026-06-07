Da Volpato a Kone, la Fiorentina cercherà di regalare a Grosso un rinforzo neroverde

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Uno dei nomi da tenere d'occhio in vista di questa sessione estiva di mercato per la Fiorentina è quello di Cristian Volpato, pallino di Grosso che lo ha allenato al Sassuolo. Una delle priorità dei viola sarà infatti quella di rinforzare il reparto degli esterni, motivo per cui la società viola ha chiesto informazioni sul classe 2003. Volpato ha altri due anni di contratto e per strapparlo a Carnevali servirà un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il suo futuro è inoltre legato a quello di Domenico Berardi, che se partisse gli permetterebbe di giocare con più continuità.

Piace tra i neroverdi anche Armand Laurienté, che però costerebbe di più: circa 20-25 milioni. Infine va monitorata anche la situazione attorno a Ismael Koné, che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida fino a fine luglio. Lo riporta il Corriere dello Sport.