Nessuno è incedibile: il club viola per Repubblica ha messo in conto delle minusvalenze

vedi letture

Nell’opera di smaltimento della rosa in vista della prossima stagione, soprattutto per quel che concerne i prestiti che rientreranno alla base, la società ha messo in conto di realizzare alcune minusvalenze pur di alleggerirsi di ingaggi pesanti o addirittura di spendere qualcosa per le eventuali rescissioni di contratto. Il grosso però del mercato in uscita dei viola riguarderà i big. Il motto dell’estate, sottolinea la Repubblica, sarà “Tutti utili nessuno indispensabile” e di fronte a offerte ritenute congrue tutti i calciatori potranno essere ceduti.

Certo, Fagioli, Ndour e Mandragora sono quelli con più chance di restare ma non sono stati messi veti. Il grande rebus resta però Kean, che potrebbe partire anche senza la clausola da 62 milioni valevole dal 1 al 15 luglio per un’offerta minore.