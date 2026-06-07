Commisso ha fiducia in Paratici: carta bianca al ds viola per la scelta dei giocatori

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Giuseppe Commisso ha grande stima e fiducia in Paratici e consegnerà al direttore sportivo viola carta bianca nella scelta dei giocatori chiamati a rilanciare il club nell’anno che si aprirà con la festa del centenario, chiedendo una Fiorentina che sappia valorizzare anche i giovani del proprio vivaio e possibilmente quelli italiani. Il vertice americano, come riportato stamani da la Repubblica, servirà però per stabilire il budget a disposizione di Paratici e tutte le strategie.

Pur volendo allestire subito una squadra importante il lavoro del ds parte con dei paletti economici non da poco: senza l’Europa, con un deficit di bilancio ereditato dalla precedente gestione, con un parco di giocatori in prestito che rientrerà alla base e con una rosa svalutata da un’annata complicata.