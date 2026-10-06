Marassi sold out, San Siro nel mirino: entusiasmo ritrovato nel tifo viola

Il sostegno dei tifosi viola non manca. A Marassi saranno 1.700 i sostenitori della Fiorentina presenti per la sfida con il Genoa, con i biglietti del settore ospiti esauriti in pochissimo tempo. Un seguito che conferma l’entusiasmo attorno a Vanoli, già evidente nella trasferta di Venezia, coincisa con la prima vittoria in campionato e con la fine del divieto per i residenti di Firenze e provincia.

Grande partecipazione è attesa anche a San Siro contro l’Inter, mentre il club prova a rafforzare il pubblico del Franchi con il mini abbonamento per le gare con Atalanta, Juventus e Cagliari. Il nuovo clima era già emerso contro il Napoli. Dopo le contestazioni delle settimane precedenti, la richiesta è chiara: vedere una Fiorentina più competitiva e capace di puntare all’Europa. Lo riferisce la Repubblica.