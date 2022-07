MANDRAGORA, Più potenza e dinamismo. Amrabat...

Interessante approfondimento sulle pagine de La Gazzetta dello Sport su Rolando Mandragora. Il quotidiano sottolinea come il 25enne forse non avrà le geometrie di Torreira, ma ha più potenza e dinamismo dell'uruguaiano, qualità che piacciono molto ad Italiano. Non c'è solo lui però nel ruolo di regista perché la Fiorentina ha a disposizione anche Sofyan Amrabat, andato così così lo scorso anno, ma tenuto in grande considerazione dal club. Non sarà un architetto puro, ma sa far girare palla e in più regala forza e strappi importanti per creare superiorità.