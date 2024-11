MANCINI, Lasciare l'Italia scelta sbagliata che non rifarei

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, reduce da una deludente esperienza come ct dell'Arabia Saudita, ha parlato ai taccuini de Il Giornale e, tra i vari temi trattati, è tornato anche sull'addio alla Nazionale italiana: "Quel saldo rapporto di fiducia che avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato. Se potessi tornare indietro affronterei tutto in modo diverso. Se io e Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così. L'Arabia? Non nego che, per un allenatore, la proposta di una cifra così alta - anche se inferiore a quella raccontata dai giornali, eh -, ti metta in crisi.

Però non è stata determinante. Ha inciso, ma non è stato solo per quello che ho lasciato la panchina della Nazionale. Tuttavia, lasciare la Nazionale è stata una scelta sbagliata che non rifarei".