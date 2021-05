MAGLIE NUOVE, Effetto vintage: spunto dall'85/86

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla oggi di quella che è stata una grande esclusiva lanciata ieri da Firenzeviola.it, ovvero le nuove maglie della Fiorentina per la prossima stagione: come spiega il quotidiano, tra poche settimane verranno svelate le nuove maglie per la stagione 2021/22 e la sensazione è che stavolta le divise di Vlahovic e compagni avranno un forte richiamo vintage. In particolare alla stagione 1985/86, la prima di Baggio a Firenze. A spopolare in quegli anni erano le casacche viola prodotte dalla NR con una vistosa fascia bianca centrale dove veniva incastonato il nome dello sponsor, al tempo la Opel, e tutto lascia pensare che l’anno prossimo la Fiorentina riproporrà una maglia sulla falsa riga di quella. Alla classica viola (senza colletto) faranno da corredo altre quattro maglie: la bianca da trasferta (con banda centrale viola che conterrà il marchio Mediacom), una rossa, una gialla e una nera per il portiere.

