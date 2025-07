Comuzzo: "Prime impressioni positive su mister Pioli, con il lavoro ci faremo trovare pronti"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha rilasciato una intervista al sito ufficiale viola "Siamo partiti forte già da ieri, il tempo... fa caldo. Ma abbiamo anche il calore dei nostri tifosi che ci dà quell'energia in più per cercare di fare sempre meglio. Siamo carichi e pronti per iniziare, diamo tutto da oggi e da ieri, dal primo giorno che siamo qua per cercare di fare meglio dall'inizio della prossima stagione" ha spiegato.

Sul bagno di folla per la presentazione di ieri aggiunge: "Sì, li abbiamo trovati in tantissimi, lo stadio pieno. È stata un'emozione forte perché io da quando sono qua non ricordo una cosa del genere. È stata una sensazione bella trovare tutta questa gente ed essere accolti in questo modo".

Infine le sue considerazioni su mister Pioli: "Sicuramente le prime ore sono positive, il mister ha delle richieste e noi cerchiamo di esaudirle. Abbiamo del tempo per riuscire ad arrivare al 100% di quello che richiede lui. Però piano piano, col lavoro, cercheremo di migliorare sempre e di farci trovare pronti sempre. Consigli ai più giovani? Sicuramente sì, molti li conosco e che sono saliti su dalla Primavera e quelli che si stanno allenando ora. Però cerco e ho tanto ancora da apprendere dai più anziani diciamo, che mi possono dare molto. Allo stesso tempo cerco di dare quello che mi danno i più grandi".