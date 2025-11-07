“Ma questa è ancora una squadra? Ieri ennesima lezione", il commento di Poesio

“Ma questa è ancora una squadra?” è il titolo che si legge sulle colonne del Corriere Fiorentino nel commento del giornalista Ernesto Poesio. Di seguito alcuni estratti: “Ora che pure la Conference League, invece di rappresentare il solito paravento dietro al quale nascondere le proprie debolezze, ha messo in evidenza tutte le lacune profonde di questo insieme di giocatori, che per comodità ancora chiamiamo squadra, sarà forse il caso di indirizzare le colpe anche verso gli altri attori di questa disgraziata stagione: questa dirigenza per esempio, del tutto allergica a forze e idee fresche provenienti dall’esterno e che continua ad autorigenerarsi al suo interno nonostante siano evidenti gli errori, e questo gruppo di giocatori che, dopo aver avuto la sfacciataggine di esultare per l’esonero di Pioli, ora si sono visti impartire l’ennesima lezione, almeno dal punto di vista del carattere, dall’ultima in classifica della Bundesliga.

[...] È proprio la totale assenza di presa di coscienza della situazione a preoccupare più degli stessi risultati. Possiamo solo sperare che Vanoli, dipinto come un novello sergente maggiore Hartman (il fustigatore di Full Metal Jacket), sappia aprire gli occhi a chi continua a sembrare non interessato alle cose terrene.”