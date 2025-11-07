Ciccio Baiano: "Uno stadio mezzo vuoto influisce molto. Nella Fiorentina mancano i leader"

Ciccio Baiano, ex attaccante viola e adesso allenatore ha rilasciato un'intervista a La Nazione sulla situazione della Fiorentina in questo momento complicato. Ecco le sue dichiarazioni: "D’ora in poi a prendersi la squadra sulle spalle, a guidarla, dovranno essere i giocatori con grande personalità. Serviranno uomini che sanno essere leader in campo, quindi giocare bene e leader anche fuori, ovvero pronti a mettersi in discussione, ad ammettere errori".

E quello stadio Franchi dimezzato dai lavori, secondo lei, può in qualche modo aver influito su un anno tanto brutto? "Altroché. Sui risultati di una squadra influiscono tanti punti. Tante cose. E uno stadio mezzo vuoto si fa sentire. Ti condiziona. Il calcio è una materia delicata, è come un puzzle complicato dove per arrivare alla foto giusta bisogna mettere al posto giusto tutte le tessere".

Colpa dell’allenatore? "Gli allenatori pagano sempre, ma sia chiaro che non è possibile che una squadra come questa Fiorentina non riesca a fare tra passaggi di seguito... quindi la colpa non può essere stata solo di Pioli".