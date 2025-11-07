Vanoli è al Viola Park: inizia la sua avventura alla Fiorentina, le immagini del suo arrivo
Paolo Vanoli è arrivato pochi istanti fa al Viola Park, pronto a cominciare ufficialmente la sua avventura da allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico di Torino e Venezia firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo di un ulteriore anno.
Per Vanoli si tratta di un ritorno in viola anche sul piano emotivo: da calciatore, infatti, aveva già indossato la maglia della Fiorentina, e ora si prepara a viverne i colori dalla panchina. Dopo le formalità di rito, il nuovo allenatore dirigerà il suo primo allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Di seguito, le immagini raccolte da FirenzeViola.it che testimoniano l’arrivo di Vanoli al Viola Park, primo passo della sua nuova avventura fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati