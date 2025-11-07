Con il Mainz un altro ko, La Repubblica-Firenze: "Europa amara, la Fiorentina sprofonda"

Nemmeno in Europa la Fiorentina riesce a ripartire, si legge su La Repubblica-Firenze. A Mainz arriva l’ennesima sconfitta, per 2-1, in un inizio di stagione in cui non funziona nulla: dalle prestazioni dei singoli all’atteggiamento, dalla finalizzazione sotto porta alla solidità difensiva. E se l’esonero di Pioli doveva responsabilizzare il gruppo ridando energie e fiducia, il risultato è stato invece il medesimo: una squadra incapace di gestire il vantaggio, sprecona, slegata tra i reparti e mai mentalmente in gara.

Tutto sancito dalla rimonta firmata Hollerbach e Lee che manda in visibilio il Mainz e ancora una volta giù la Fiorentina, contestata dai tifosi in un siparietto ormai abituale in queste ultime settimane. Tutto deciso da giocate sbagliatissime, considerato il contesto e il momento, come il tacco di Ranieri che origina il pareggio o la superficialità di Pongracic a pochi minuti dalla fine, senza tralasciare gli errori di Piccoli, pagato 27 milioni e chiamato a dare di più. Fiorentina di nuovo giù, con la corsa agli ottavi diretti che si complica ma soprattutto con un morale che non riesce proprio a rialzarsi dalle sabbie mobili.