Italia, ecco le convocazioni di Gattuso: Kean l'unico viola presente
Dopo quelle di Silvio Baldini per la nazionale Under21, ecco le convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Nazionale contro la Moldova, il 13 novembre a Chisinau, e la Norvegia, il 16 novembre a Milano. Nella lista diramata poco fa dalla FIGC sul proprio sito ufficiale l'unico calciatore viola presente è Moise Kean. Niente riconferma, invece, per il centrocampista viola, Hans Nicolussi Caviglia e per l'attaccante ex Cagliari, Roberto Piccoli.
Di seguito l'elenco completo dei convocati:
PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
