"Giocare nel terrore: la crisi della Fiorentina sembra non avere fine", il commento di Polverosi

"Giocare nel terrore" è il titolo del commento del giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport in merito alla sconfitta di ieri con il Mainz. Di seguito alcuni estratti: "La Fiorentina ha cominciato a perdere anche in Conference League, sprofondando ancora più giù in una crisi che sembra non avere una fine. Ha sbagliato in attacco e in difesa, brutta fuori e fragile dentro. Ha perso di nuovo partendo da una situazione di vantaggio, in campionato ha lasciato undici punti alle rimonte avversarie, in Germania i primi tre di questa coppa. [...] Non c’era modo di preparare peggio la trasferta di Genova. Uno a zero in Germania, quattro occasioni da gol sbagliate in modo assurdo, due da Piccoli, una da Kean e una da Fazzini per colpa di Piccoli che si è messo sulla traiettoria del tiro e ha respinto meglio di come avrebbe fatto il miglior difensore tedesco. Dentro una partita che i viola stavano vincendo, contro un avversario non proprio di uno straordinario livello tecnico, è arrivato il solito lungo momento critico, la solita incomprensibile (e inaccettabile) fragilità"

Poi prosegue: "E’ bastato che il Mainz, superati i primi spaventi di inizio ripresa, aumentasse il ritmo, la velocità del giro-palla e l’energia nel pressing, è bastata questa sola minaccia, per far paura a una squadra che da settimane vive le sue partite nel terrore. [...] Ora toccherà a Vanoli, ex terzino della Fiorentina, protagonista dell’ultima grande vittoria di questa squadra, la Coppa Italia del 2001. Lo annunciano determinato, carico, motivato, l’esatto contrario della sua nuova squadra. Paradossalmente proprio il niente della Fiorentina di oggi può agevolarne il lavoro. Di solito l’allenatore che subentra in corsa riparte da una base lasciata in eredità dal predecessore, da un modulo, da un concetto. Ma qui non c’è niente di tutto questo, così Vanoli può ricominciare tutto da zero, perché a zero si trova ora la Fiorentina".