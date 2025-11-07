Il Mainz rimonta la Fiorentina, il Corriere Fiorentino: "L'effetto del dopo Pioli non si è visto"

L’effetto del dopo Pioli non si è visto, si legge sul Corriere Fiorentino. Doveva essere l’incontro di cartello dei rispettivi calendari della fase a gironi, ma l’inizio in campionato di Mainz e Fiorentina ha lasciato alla gara della Mewa Arena tutt’altro significato, dopo un periodo di profonde incertezze e risultati deludenti da una parte e dall’altra.

Di fronte ai circa 700 tifosi viola arrivati in Germania, la Conference ha confermato nel primo tempo di essere un intervallo di serenità per una Fiorentina certo non spumeggiante sotto il profilo del gioco, ma almeno più ordinata in fase difensiva e più convinta e verticale con il possesso. Poi però sono tornati i fantasmi del recente passato, che sono duri da estirpare, e dal 68’ la Fiorentina è capitolata.