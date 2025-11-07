Fiorentina, per Vanoli manca solo l'ufficialità: il suo vice sarà Daniele Cavalletto
Ormai manca solo l'ufficialità. Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Il tecnico questa mattina era al Viola Park e nel primo pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. Vanoli firmerà un contratto di 8 mesi più opzione di rinnovo, e farà il proprio debutto nella gara contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nello staff di Vanoli ci sarà anche Daniele Cavalletto in qualità di vice-allenatore.
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Dagli inviatiVanoli è al Viola Park: inizia la sua avventura alla Fiorentina, le immagini del suo arrivo
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
