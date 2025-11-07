Fiorentina, per Vanoli manca solo l'ufficialità: il suo vice sarà Daniele Cavalletto

vedi letture

Ormai manca solo l'ufficialità. Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Il tecnico questa mattina era al Viola Park e nel primo pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. Vanoli firmerà un contratto di 8 mesi più opzione di rinnovo, e farà il proprio debutto nella gara contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nello staff di Vanoli ci sarà anche Daniele Cavalletto in qualità di vice-allenatore.