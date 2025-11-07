Chi è Daniele Cavalletto: il nuovo braccio destro che sarà in panchina a fianco di Vanoli

Inizia a comporsi lo staff di Paolo Vanoli da nuovo allenatore della Fiorentina. Sky Sport ha rivelato chi sarà il suo vice, ovvero Daniele Cavalletto. Nato a Padova nel 1977, sarà l'allenatore in seconda di Vanoli, che in questi minuti è al Viola Park pronto a firmare il suo contratto con la Fiorentina. Cavalletto ha molta esperienza, ha girato vari campionati ma ha anche fatto la "gavetta" come si suol dire.

Ha iniziato la sua carriera come secondo allenatore di Giuseppe Galderisi al Pescara, Salernitana e Gubbio per poi spiccare il volo in club Europei come Karagumruk e Alanyaspor (squadre turche), Nizza e infine Ajax al fianco di Francesco Farioli dal 2021 al 2025. Vanoli dopo l'ultima esperienza a Torino con Lino Godinho come secondo allenatore (andato al Porto proprio con Farioli), ha deciso di apportare questo cambiamento nel suo staff tecnico, scegliendo un profilo esperto Daniele Cavalletto a fargli da secondo.