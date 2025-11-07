"Fiorentina, serve chiarezza e il silenzio non è di aiuto", il commento di Calabrese
"Serve chiarezza e il silenzio non è di aiuto" è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese sulle colonne de La Repubblica-Firenze. Di seguito alcuni estratti: "Il silenzio stampa è la forma più elementare di autodifesa, e la Fiorentina ha scelto di non parlare per evitare di affrontare questioni scomode, come l’addio di Pradè, il cambio di allenatore e la contestazione della città. Però al tempo stesso tapparsi la bocca è anche un segnale di estrema debolezza. [...] A parte due ringraziamenti di routine a chi è andato via, e le solite polemiche con la sindaca Funaro sullo stadio, la crisi della Fiorentina è stata nascosta come la polvere sotto il tappeto.
Per non parlare della contestazione dei tifosi, che a questo giro ha coinvolto anche la società, a cui è stato chiesto di rilanciare o passare la mano. [...] Ecco perché sarebbe ancora più necessario parlare, spiegare il proprio punto di vista, metterci la faccia come altre volte è stato fatto. La classifica della Fiorentina fa venire i brividi, e al di là dei proclami di inizio stagione, forse è arrivato il momento di resettare e ripartire".
