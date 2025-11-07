A Mainz si salva Sohm: è lui il migliore in campo tra i viola, giudizi più che sufficienti

Chi si salva dalla trasferta di Mainz? Per molti quotidiani questa mattina il migliore tra le fila viola è stato Simon Sohm, autore anche del momentaneo vantaggio della Fiorentina in terra tedesca. I suoi voti sono più che positivi e anche i giudizi. Il gol cercato e voluto facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto e poi il destro per battere il portiere. Buoni inserimenti e buoni passaggi. Di seguito i giudizi per il centrocampista viola.

La Nazione: 7

La Repubblica-Firenze: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5