A Mainz si salva Sohm: è lui il migliore in campo tra i viola, giudizi più che sufficienti
FirenzeViola.it
Chi si salva dalla trasferta di Mainz? Per molti quotidiani questa mattina il migliore tra le fila viola è stato Simon Sohm, autore anche del momentaneo vantaggio della Fiorentina in terra tedesca. I suoi voti sono più che positivi e anche i giudizi. Il gol cercato e voluto facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto e poi il destro per battere il portiere. Buoni inserimenti e buoni passaggi. Di seguito i giudizi per il centrocampista viola.
La Nazione: 7
La Repubblica-Firenze: 7
La Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere Fiorentino: 6,5
Corriere dello Sport: 6,5
Tuttosport: 6,5
