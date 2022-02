LUKAKU, (Ri)vuole l'Inter già dalla prossima stagione

"Lukaku chiama l'Inter" titola stamani La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Chelsea non si addica più a Romelu Lukaku. Così, nel cuore del centravanti, assieme alla nostalgia per Milano, sta crescendo una sottile speranza: quella di riabbracciare il nerazzurro presto, prestissimo, magari già la prossima stagione. L’operazione è tutt’altro che semplice, servirebbero equilibrismo da acrobata, ma i messaggi che da Londra arrivano a Milano sono continui, sinceri, univoci. Il giocatore sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio per i nerazzurri.