LOTITO-COMMISSO, Dal campo al Palazzo

Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, quella di domani sera sarà anche la sfida tra Rocco Commisso e Claudio Lotito. Due poli opposti, che in realtà sono più vicini di quanto non si potrebbe immaginare. Come sottolinea il quotidiano, anche per questo il rapporto tra i due si è fatto particolarmente positivo e proficuo, con Barone che in Lega è stato preso a braccetto dal presidente della Lazio e presentato a tutti gli altri componenti. Oggi Lazio e Fiorentina si trovano molto più in sintonia di quanto non lo fossero quando a gestire i viola era la famiglia Della Valle. Due società comunque sullo stesso livello, ma con risultati nettamente diversi. Commisso ha apprezzato molto la determinazione con la quale Lotito ha combattutto gli ultras, scrive il quotidiano. Lo studia per fare meglio: anche per quanto riguarda il centro sportivo.