LO CELSO, Contatti fermi ormai da qualche giorno

Qualche aggiornamento sul nome di Giovani Lo Celso, obiettivo di mercato della Fiorentina, dalle pagine del Corriere dello Sport. Una pista di mercato, che il quotidiano definisce più “remota”, per la quale si deve registrare un’interruzione dei contatti che va ormai avanti da qualche giorno. Il Tottenham per il momento non apre a prestiti e tiene la valutazione ben salda sui 20 milioni di euro: con queste condizioni, non è possibile trattare.