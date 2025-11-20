L'agente Cornacini a TMW: "Ero vicino a portare Lucas Perri in viola"

L'operatore di mercato Leonardo Cornacini ha parlato a TMW di uno dei suoi assistiti, Lucas Perri. “In passato siamo quasi arrivati alla Fiorentina. Nell'ultima sessione di calciomercato siamo stati molto vicini a firmare con una grande squadra italiana. Ma siamo contenti del percorso di Lucas. È diventato rapidamente un idolo in Francia, giocando per il Lione, e ora è nel miglior campionato del mondo. Chissà, forse un giorno... Ricordo che quando parlavo di Lucas, nessuno lo conosceva, e oggi è in Premier League".