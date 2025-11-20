Ora serve eliminare i limiti. CorFio: "Le tre parole chiave di Vanoli"
Come scrive il Corriere Fiorentino, Paolo Vanoli farà leva sull’essenza della squadra più che sui moduli. Serve ordine, oltre che intensità, da parte di tutti: titolari e riserve. Con una riflessione soprattutto in mediana: sabato, infatti, si rivedrà dal primo minuto Nicolussi Caviglia, con al suo fianco gli “scudieri” Sohm e Mandragora. L’ex Parma in particolare è apparso rinvigorito e può scalare le gerarchie. Ora serve eliminare i limiti degli ultimi mesi. Lineare, elementare, lucida le tre parole chiave del tecnico. A maggior ragione dinanzi alla Juventus, reduce da un cambio di panchina e a caccia di continuità.
