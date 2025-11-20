Spalletti, il rilancio azzurro di Kean. Nazione: "Gli consigliò la Viola"
La Nazione evidenzia il peso che ha avuto Luciano Spalletti nel rilancio di Moise Kean. Nel suo caso in Nazionale: è stato proprio il nuovo tecnico juventino a rimetterlo al centro del progetto azzurro. Lo ha richiamato a Coverciano dopo 734 giorni di assenza ed è stato sempre lui a incoraggiarlo a sposare il progetto della Fiorentina, quando due estati fa il club viola bussò alla sua porta. Un endorsement silenzioso ma decisivo, che si aggiunge a quello ricevuto in carriera prima da Allegri e poi da Palladino: tre allenatori, tre tappe di crescita e rinascita che Kean sta ancora completando.
Sotto la gestione Spalletti, in Nazionale, i numeri hanno parlato chiaro: cinque convocazioni, tre gol e 423’ di impatto forte sul campo.
