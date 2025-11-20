Ricordi e suggestioni, RepFi: "Spalletti accostato ai viola due volte"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) dedica un focus a Dusan Vlahovic e Luciano Spalletti, tra ricordi e suggestioni.

Il serbo, che è in dubbio per un problema agli adduttori, tornerà a Firenze per la sesta volta da avversario, da quel gennaio 2022 che ha sancito l’ultima vera grande ferita vissuta dal tifo per un giocatore passato alla Juve da capocannoniere viola a stagione in corso. Spalletti invece la sua simpatia per la Fiorentina l’ha sempre sottolineata, senza però che tale passione sfociasse in un vero e proprio incarico da tecnico. Agli amici più intimi non ha mai nascosto la voglia di guidare i viola, a cui è stato accostato nel 2020-2021 prima della scelta di Prandelli, e qualche settimana fa quando la fiducia verso Pioli era ai minimi termini.