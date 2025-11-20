Sabato c'è Gud, Gazzetta: "Dimostri a Vanoli di capire le indicazioni"

vedi letture

Stamani La Gazzetta dello Sport dedica spazio ad Albert Gudmundsson e ricorda che il numero 10 è attualmente il miglior marcatore della Fiorentina con quattro gol. Ma è chiaro - si legge - che con le sue qualità tutti. Si aspettino di più a livello di rendimento. Lo scorso anno contro la Juventus aveva segnato ala rete del definitivo 3-0, ed è da quella gioia che vuole ricominciare.

Quella bianconera è anche la sua vittima preferita (3 gol) in carriera, e non vorrebbe stoppare il ritmo. Prima di tutto dovrà però far vedere a Vanoli di aver capito che cosa gli chiede nei movimenti, e questo può essere il primo passo per far svoltare la sua stagione. A Marassi si è vista una buona intesa con Piccoli, e sabato è attesa una riprova, questa volta in coppa con Kean.