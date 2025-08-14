Le manovre sulla fascia destra. Calabria aspetta un cenno dalla Fiorentina

La Fiorentina continua a fare le sue valutazioni su eventuali innesti per la fascia destra nel ruolo di vice Dodo e La Nazione insiste sui due nomi principali di Nadir Zortea e Davide Calabria. Per quanto riguarda l'ex Milan e Bologna in particolare, il quotidiano scrive che nonostante gli siano arrivate sul tavolo già diverse offerte, sta aspettando un cenno da parte della Fiorentina che sbaraglierebbe le concorrenti. Una chiamata di Pioli sarebbe decisiva per il suo sì a Firenze e alla squadra viola, che però deve stare attenta al monte ingaggi che non può superare il 70% del fatturato. Molto quindi dipende dalle richieste di Calabria che non possono essere troppo esose.