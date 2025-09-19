Le difficoltà di Fagioli. Corriere Fiorentino: "Meglio tornare mezzala per alleggerirlo"

Il Corriere Fiorentino analizza il momento che sta attraversando Nicolò Fagioli. Il calciatore viola per ora ha convinto solo a tratti nel girone di ritorno dello scorso campionato, e soprattutto è reduce da un’estate in cui l’adattamento al ruolo di regista (voluto da Pioli) non ha esattamente funzionato. Complici prestazioni anonime coincise non a caso con l’avvio stentato della squadra, e culminate con la sconfitta al Franchi contro il Napoli, oggi di Fagioli si parla come di un giocatore in difficoltà, fisica e psicologica, ma pure di un patrimonio tecnico del quale il centrocampo viola non può fare a meno.

Per questo, al di là delle scelte che attendono Pioli in vista del match di domenica, il suo ritorno a compiti più strettamente da mezzala, con Nicolussi Caviglia promosso a nuovo regista, è anche un modo per alleggerire pressioni e aspettative nei suoi confronti, e magari ritrovare quel talento di centrocampo sul quale la Fiorentina ha deciso d’investire quasi 20 milioni.