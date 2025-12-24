FirenzeViola Pochi incedibili, tanti dubbi e un mercato in uscita tutto in evoluzione

Il mercato che sta per prendere il via vedrà la Fiorentina molto impegnata non solo negli acquisti ma soprattutto per le cessioni. Perché se è vero che l'organo di controllo federale non ha bloccato il mercato viola nemmeno col "saldo zero" comminato a Pisa e Napoli, la strategia del club resta quella che prevede prima delle cessioni e solo dopo i potenziali innesti.

Gli "incedibili"

In questo senso, l'ossatura della rosa resterà pressoché la stessa. Prima di tutto Moise Kean è considerato incedibile. Come De Gea. Nei piani rientrano anche Fagioli e Fortini, anche se per motivi diversi. Gudmundsson piace a Paratici che vorrebbe renderlo sempre più centrale nei piani salvezza della seconda parte di stagione, mentre Gosens viene considerato comunque una guida per lo spogliatoio in attesa del rientro in campo purtroppo rimandato a più riprese.

Destinati a restare

Ranieri, Pongracic, Parisi in difesa dovrebbero essere al sicuro a meno di offerte irrinunciabili. Stesso discorso per Mandragora, Ndour e Sohm a centrocampo. Qualche dubbio in più riguarda giocatori come Dodo, che ancora non ha rinnovato e in questa stagione non ha dato le stesse garanzie del recente passato.

Una schiera a rischio cessione

Tra quelli invece che verrebbero lasciati liberi in caso di offerta, figurano sicuramente Dzeko, Richardson, Kouame e Sabiri. Inoltre Viti non è così certo di proseguire nel suo prestito in viola, mentre Nicolussi, pur non essendo in cima alle gerarchie di Vanoli potrebbe restare perché il suo prestito prevede un diritto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Martinelli è destinato a cercare spazio altrove, con Christensen che potrebbe restare come vice De Gea. Anche Pablo Marì, soprattutto nel caso in cui la difesa dovesse stabilizzarsi con una linea a quattro, potrebbe essere messo sul mercato. Capitolo a parte per Comuzzo: col cambio di modulo tornerebbe centrale e probabilmente titolare. Svenderlo a gennaio, oltre che un danno tecnico potrebbe rivelarsi anche un danno economico. Quindi a meno di offerte veramente importanti, più vicine ai 20 milioni che ai 15, è destinato a proseguire l'avventura in viola, almeno fino alla prossima estate.