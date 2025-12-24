Caccia agli esterni: a gennaio il primo obiettivo della Fiorentina è Boga

La Fiorentina ha messo gli occhi su Jeremie Boga, individuato dalla dirigenza di Commisso come l'obiettivo numero uno per rinforzare le corsie laterali nel mercato di gennaio. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com, spiegando che non appena si sarà insediato al Viola Park, Fabio Paratici tenterà con i suoi uomini di regalare a Paolo Vanoli forze fresche sugli esterni. In tal senso, l'ex Sassuolo, in rottura da tempo col Nizza, risulta il primo nome sul taccuino.