Calciomercato Mandragora, tanti interessi in Italia e all'estero. Ma lui vorrebbe restare: il punto

Si muovono le acque attorno a Rolando Mandragora. Il giocatore si sta ben gestendo in questi giorni di lavoro al Viola Park, dopo il fastidio muscolare patito domenica sera nella larga vittoria contro l’Udinese, e sta mettendo nel mirino la gara col Parma per non mancare ed essere ancora a fianco ai suoi compagni, in un altro appuntamento tanto delicato. L’ex Torino, infatti, da lunedì ha iniziato a curare il piccolo infortunio occorso al Franchi e a meno di ricadute dovrebbe riuscire ad essere della partita di sabato al Tardini. Nel mentre, si avvicina il mercato di gennaio e gli interessi riguardanti il centrocampista non accennano a fermarsi.

Tanti interessi, ma anche voglia di restare

Sul calciatore, appunto, si registrano continui movimenti e approcci da parte di squadre italiane ma anche straniere, alle quali è gradito il profilo del classe ‘97 che da un anno a questa parte sta dimostrando una discreta crescita anche in zona gol (non poche le cinque le marcature finora in campionato, nonostante le enormi difficoltà della Fiorentina). Lo stesso Mandragora che, dal canto suo, non ha mai fatto pressioni al club per andar via e anzi, preferirebbe restare in maglia viola fino a fine stagione. Da capire poi, se arriveranno, quale sarà la posizione della Fiorentina di fronte a certe e concrete proposte. Che, considerando il gradimento di parecchi club e il mercato ormai alle porte, potrebbero arrivare a stretto giro di posta.