Comuzzo: "Dobbiamo lavorare sulla concentrazione ed evitare un nuovo ko come contro lo Jagiellonia"

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Intervistato ai microfoni di Przegląd Sportowy Onet, il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha così parlato alla vigilia della partita di ritorno in Conference League contro il Rakow. Queste le sue parole: "Quella della scorsa settimana al Franchi è stata una vittoria molto importante per noi. Volevamo dare tutto, rimanere concentrati per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Ora abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo di non aver ancora raggiunto nulla. La partita di ritorno deciderà chi passerà. Giovedì abbiamo cercato la vittoria fino all'ultimo secondo della partita. Volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi e siamo felici di esserci riusciti. Avremmo sicuramente potuto fare di più in occasione del gol del Raków. Sapevamo che potevano rappresentare una vera minaccia, quindi avremmo dovuto essere più concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di migliorare sotto questo aspetto”.

Sull'attaccante avversario e cugino di Haaland: “Jonathan Braut Brunes è un ottimo attaccante, difende bene palla e così facendo fa avanzare la squadra. Può essere pericoloso in zona gol. Dobbiamo stare attenti a tutte le situazioni, soprattutto perché giocheremo in trasferta".

Infine un monito: "Non dobbiamo ripetere la partita giocata a Firenze contro la Jagiellonia”.