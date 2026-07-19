De Gea dal Viola Park: "Si respira un'aria positiva. Fei? Mi ci rivedo"

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Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato a margine dell’allenamento congiunto al Viola Park con la Primavera: "Congratulazioni ai ragazzi che si stanno allenando molto bene, si respira un'aria positiva con l'arrivo del mister di cui dobbiamo capire pian piano i dettami e aspettiamo l'inizio della stagione. L'energia è quella giusta. Fei? Lui mi piace molto come portiere e come ragazzo, un ragazzo tranquillo, mi rivedo in lui: è magro, forte di gambe e veloce. Cerco sempre di dargli consigli".