LAZIO, incontro Lotito-Sarri e patto per la stagione

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Lazio, parlando di nuovi chiarimenti fra il tecnico Maurizio Sarri e il Presidente Claudio Lotito. L'allenatore e il numero uno biancoceleste hanno affrontato vari punti in uno dei loro ultimi chiarimenti, rinviando ogni valutazione sul futuro soltanto al termine della stagione. Una situazione che di fatto sottolinea la tregua fra Sarri e Lotito, utile per concentrarsi sull'annata della Lazio.

Una volta terminata l'avventura del 2023-2024, il tecnico e il Presidente si incontreranno per capire se ci saranno o meno le condizioni per continuare insieme. Qualora non vi fosse la possibilità di proseguire anche nella prossima stagione, Sarri e Lotito cercheranno un accomodamento contrattuale e anche economico. L'ex tecnico del Napoli infatti è in scadenza nel 2025 e guadagna circa 4 milioni a stagione. Prima di conoscere questi scenari, tuttavia, la Lazio vorrà puntare ad una nuova qualificazione alla Champions League.