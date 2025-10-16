Lamptey al lavoro, RepFi: "Il suo recupero simile a Dodo nel 2024"
FirenzeViola.it
La Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio a Tariq Lamptey, operato al crociato circa tre settimane fa. Il suo recupero - si legge - procede alla grande e con tempistiche ‘sovrapponibili’ a quelle di Dodo che si fece male il 24 settembre 2023 a Udine e tornò in prima squadra il 14 marzo 2024. Dopo cinque mesi e mezzo dalla rottura del legamento. Per questo l’obiettivo dell’ex Brighton rimane il rientro nella prima parte di marzo 2026, così da salvare il finale di stagione.
