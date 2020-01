LAKTI, Spiego Kumbulla, il gigante buono. Vlahovic...

Sulle pagine de La Nazione c'è un'intervista all'ex capitano della Primavera Erald Lakti, che al quotidiano esprime il suo pensiero sul connazionale Kumbulla, oggetto del desiderio di molti club tra cui la Fiorentina: "È un bravissimo ragazzo oltre che un ottimo giocatore". Lakti spiega come in Nazionale Kumbulla sia stato soprannominato "gigante buono" perché nonostante la stazza ama ridere e fare sempre scherzi. Venendo al lato tecnico, l'attuale centrocampista del Gubbio sottolinea come non si sarebbe aspettato un'esplosione così veloce di Kumbulla. Al quale, tra l'altro, consiglierebbe Firenze e la Fiorentina. Poi una battuta anche sul suo ex compagno di Primavera Vlahovic: "Si è sempre visto che Dusan aveva un altro passo rispetto ai suoi compagni. In ritiro a Moena mi ha impressionato ma so che può ancora fare meglio".