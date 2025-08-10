La Viola tiene il campo a Old Trafford e a tratti comanda la partita. Giudizi positivi per Pioli

vedi letture

Anche sulle colonne sportive de la Repubblica (ed. Firenze) ci si addentra nei giudizi sulla tournée inglese della Fiorentina, conclusa ieri con l'amichevole di lusso contro il Manchester United. Ad Old Trafford finisce con una sconfitta ai rigori, ma per la prima volta - scrive il quotidiano - si è vista in filigrana la squadra che il tecnico ha in mente per la stagione 25/26. Interpreti quasi identici rispetto all’anno precedente, approccio alla gara totalmente diverso. I Red Devils sono più avanti nella preparazione e, al netto di un’ultima stagione difficilissima, possono contare su un parco giocatori impressionante. Nonostante questo la Fiorentina tiene il campo e, a tratti, comanda la partita con personalità, soprattutto nelle fasi iniziali quando la stanchezza non si fa ancora sentire.

Nel complesso, la squadra viola esce soddisfatta dall’ultima amichevole in Inghilterra - afferma il quotidiano locale -. I ragazzi di Pioli se la giocano alla pari mostrando condizione atletica in crescita e idee molto chiare rispetto a ciò che vogliono esprimere in campo. Benissimo, di nuovo, Pongracic al centro della difesa. Sohm mostra già un ottimo stato di forma, capacità di coprire tutto il campo e di essere lo scudiero perfetto per le geometrie di Fagioli. In crescita anche Gosens, così come Kean. Al rientro in Italia, il gruppo godrà di un paio di giorni di riposo, per poi riprendere le attività al Viola Park in vista del playoff di Conference League in programma il 21 e il 28 agosto.