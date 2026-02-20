Zetti su La Nazione: "In pochi pronosticavano il 3-0 di ieri"

Sulle pagine de La Nazione è presente il fondo del giornalista Cosimo Zetti, all’indomani di Jagiellonia-Fiorentina: “Chi diceva che la Conference League non contava forse non diceva tutta la verità. Perché un bel risultato, indipendentemente dagli uomini in campo e dalle priorità di stagione, non può che far bene al morale e avere ricadute positive anche in vista del campionato. […] La squadra ha giocato senza rischiare niente, non ha preso gol (e già questa è una notizia) e ha portato a casa un risultato pesante c he spalanca le porte agli ottavi di finale di Conference. […] E poi diciamoci la verità: in pochi pensavano che la Fiorentina potesse vincere 3-0 in Polonia con una squadra rivoluzionata e con la testa al campionato.

Adesso tocca alla sfida salvezza di lunedì. E fra una settimana il ritorno con i polacchi. Chissà…”.