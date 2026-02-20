Poesio sul CorFio: "Ieri i viola non hanno quasi mai sofferto"
Questa una parte dell'editoriale del giornalista Ernesto Poesio su Jagiellonia-Fiorentina, presente questa mattina sul Corriere Fiorentino: "È stata una serata perfetta per la Fiorentina di Vanoli in una settimana felice, dopo tante delusioni, iniziata con la bella vittoria di Como. Potere della Conference, la coppa che da quattro anni vede i viola tra i protagonisti principali. Certo, anche ieri come in molte occasioni, il livello degli avversari è apparso nettamente inferiore a quello della Serie A.
Ma è anche vero che solo pochi mesi fa, nella fase a girone, la stessa Fiorentina non era riuscita andare oltre le tre vittorie su sei partite, finendo per accedere ai playoff invece che, direttamente, agli ottavi. Giusto dunque rendere merito ai viola che stavolta non hanno praticamente mai sofferto, mettendo in campo concentrazione e pazienza consapevoli che, con il passare dei minuti, la superiorità tecnica sarebbe venuta fuori”.
