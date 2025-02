La serata di Bove, tra gli applausi e i cori della Curva: ha messo un punto

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola si concentra anche sulla serata di Edoardo Bove, protagonista suo malgrado di una notte speciale all'Artemio Franchi. Lo si è capito subito già dal momento in cui il centrocampista ex Roma è entrato in campo che il pubblico era tutto per lui: sono scrosciati subito applausi al momento della sua entrata in campo prima delle squadre, con il giaccone indosso e lo sguardo rivolto ai tifosi.

Il popolo viola e anche i trecento tifosi dell'Inter presenti nel settore ospiti, si sono alzati in piedi per tributargli una standing ovation. Lo speaker ha caricato ancora di più un ambiente elettrico: "Lottiamo anche per un ragazzo che purtroppo non può essere in campo e che speriamo possa ritornare a giocare". Anche per Bove, Fiorentina-Inter (parte due) rappresenta un nuovo inizio. Concludere quella maledetta partita per mettere un punto a quanto successo, o almeno riprovarci. Con l'esultanza a fine gara sotto la curva Fiesole, che continua a inneggiare al ragazzo romano con dei cori sentiti anche durante la gara. Quando il resto della squadra era negli spogliatoi, lui torna sotto la curva per prendersi altri cori e applausi. "Hanno vinto tutti, ha vinto soprattutto Edoardo Bove", conclude il quotidiano.