La posizione della Fiorentina con Pradè: "Rigore scandaloso. Se qualcuno deve dimettersi sono io"

Anche sui quotidiani di stamani trovano ampio spazio le dichiarazioni di ieri sera di Daniele Pradè. Il Ds della Fiorentina è intervenuto sia ai microfoni di Dazn che nella conferenza stampa successiva per commentare quanto successo nella gara contro il Milan, non risparmiandosi nelle critiche all'operato dell'arbitro Marelli e del Var Abisso e facendo totale mea culpa sul momento no dei suoi: "Se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore non è questo il caso. Questo è un errore grave ma del Var, Marinelli non ha avuto il coraggio di difendere la sua decisione. Noi su questi episodi ci giochiamo la vita, non si può fare una roba del genere, è scandalosa. Poi l'attaccante è rimasto a terra per tanto tempo ed è stato solo sfiorato, cade a terra come se fosse stato colpito in una maniera incredibile, una scena grottesca.

E sulla situazione critica della Fiorentina: "Se c'è una persona che ci può togliere da queste situazioni è Stefano. Il resto è colpa mia. La contestazione di Firenze è su di me, la proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni per costruire la squadra, se c'è un colpevole sono io. Se c'è una persona che ha fiducia totale è Stefano Pi oli, per noi è l'uomo giusto. Se c'è una persona che si deve dimettere oggi sono io". Queste le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport