La panchina di Pioli traballa, la Repubblica-Firenze: "Contro il Lecce l’ultima occasione"

Fiorentina-Lecce assume per Pioli i contorni di un bivio da non sbagliare, si legge su la Repubblica-Firenze. Vincendo per la prima volta in campionato ci sarebbe un segnale di mini svolta, perdendo la crisi sarebbe acuita ancora di più tracimando in scelte forti che avrebbero nell’allenatore il primo responsabile e il primo a pagare. In caso di insuccesso pronti diversi profili anche se la società, proprio ripartendo dalla voglia di andare avanti con Pioli, direttamente non ha contattato nessun altro allenatore.

I nomi in ballo sono quelli di De Rossi, un evergreen nella testa di Pradé che si è liberato dalla Roma qualche settimana fa, Vanoli, apprezzato per essere uno che conosce la piazza di Firenze in quanto ex giocatore e adatto al 3-5-2 che la Fiorentina sta portando avanti e anche Thiago Motta che, seppur ancora sotto contratto con la Juventus, era stato sondato dalla dirigenza anche in estate.