Fiorentina, giocatori senza identità ed è la difesa ad avere numeri impietosi: il dato

Secondo La Nazione c'è qualcosa di simbolico nel crollo della Fiorentina a San Siro. Sessanta minuti di resistenza «operaia», poi il buio. È come se la Viola avesse raccontato in un’unica partita l’intera sua stagione: coraggio attratto e confusione costante. Il risultato è una Fiorentina che non sa più chi è, incapace di imporre il proprio gioco e sempre più prigioniera dei propri limiti psicologici.

Quando va sotto, crolla: eccezion fatta per il pari in rimonta col Bologna, ogni svantaggio si è trasformato in sconfitta. Ancora più preoccupante è il dato dei punti dilapirati: ben 11 persi da situazioni di vantaggio, come se la paura fosse una costante. I numeri sono impietosi: peggior difesa del campionato (15 gol subiti come l’Udinese) e attacco più sterile dell’era Commisso con soli 7 gol in 9 giornate.