Designazioni per il 10° turno: Antonio Rapuano arbitrerà Fiorentina-Lecce

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata di campionato. Fiorentina-Lecce, in programma domenica alle ore 15, è stata affidata al signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Barone, il quarto uomo Ayroldi, il Var Massa e l'aiuto Var Maresca. 

FIORENTINA – LECCE   h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE  

IV: AYROLDI

VAR: MASSA

AVAR: MARESCA