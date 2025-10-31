Designazioni per il 10° turno: Antonio Rapuano arbitrerà Fiorentina-Lecce
FirenzeViola.it
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata di campionato. Fiorentina-Lecce, in programma domenica alle ore 15, è stata affidata al signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Barone, il quarto uomo Ayroldi, il Var Massa e l'aiuto Var Maresca.
FIORENTINA – LECCE h. 15.00
RAPUANO
PALERMO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: MASSA
AVAR: MARESCA
