Cassano sicuro: "Pioli non ha futuro, viola destinati a cambiare tecnico"

L'ex giocatore Antonio Cassano ha parlato così durante "Viva El Fútbol" in merito alla situazione in casa Fiorentina e Stefano Pioli: "Speravo di sbagliarmi su di lui dopo che era stato in Arabia. Col Bologna la Fiorentina è stata fortunata, perché se non succede un imprevisto come è successo perdi anche quella. Poi ci sta che la gara con il Lecce è "vita o morte" come ha detto Pradè e puoi anche vincere, però io non vedo niente, non sto vedendo niente tra campionato e coppe. Su Pioli c'è la famosa clessidra di padre-tempo che arriverà. Non ha futuro, la Fiorentina è destinata a cambiare. Purtroppo per un allenatore quando ti esponi come ha fatto lui e poi sei in questa situazione è difficile. La piazza di Firenze poi ti dà il ben servito".