Calcio in Toscana in lutto per la morte di Lorenzo Bosi: le condoglianze di FirenzeViola

Un terribile lutto ha colpito il mondo del calcio toscano: nella notte è venuto a mancare per un malore improvviso e alle giovane età di 57 anni, il presidente della Rondinella Marzocco, Lorenzo Bosi.

Bosi, dopo una lunga militanza come presidente del Ponte a Greve, si era fatto carico del rilancio di una storica realtà cittadina come la Rondinella, portandola in questi giorni anche al primo posto in classifica del Girone B di Eccellenza toscana con 6 punti di vantaggio sulla seconda.

La Rondinella Marzocco dall'anno scorso è anche protagonista della programmazione di Radio FirenzeViola con la trasmissione monotematica "Nel nido della Rondine", in onda anche ieri dove proprio Lorenzo Bosi era stato protagonista in studio per parlare dei successi della squadra.

Una perdita che colpisce lo sport della nostra regione e che ci coinvolge in prima persona, lasciando la nostra redazione attonita di fronte a una notizia così tragica quanto inattesa. Tutto il gruppo TC&C e in particolar modo le redazioni di FirenzeViola e Radio FirenzeViola, si stringono intorno ai familiari, al club e agli amici di Lorenzo Bosi esprimendo le più sentite condoglianze.